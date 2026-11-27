Fenerbahçe'de sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın vedası sonrası geçici olarak takımın başına geçmişti. Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında 2 maça çıkmış ve Liverpool zaferinde kulübede yer almıştı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayan Dirk Kuyt ile yollar ayrılmıştı. YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe sonrası geleceği merak konusuyken dikkat çeken bir iddia geldi. Telegraaf'ın haberine göre; OH Leuven'in Dirk Kuyt ile teknik direktörlük için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Dirk Kuyt'ın OH Leuven'de göreve kısa süre içerisinde başlamasının beklendiği vurgulandı. İŞTE GÖREVE BAŞLAYACAĞI TARİH Dirk Kuyt'ın OH Leuven'de göreve pazartesi günü başlamasının beklendiği aktarıldı. 46 yaşındaki teknik direktör daha önce Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. Dirk Kuyt daha sonra teknik direktörlük kariyerinde Feyenoord U19, ADO Den Haag, Beerschot ve FC Dordrech'i çalıştırmıştı.