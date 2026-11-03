Dirk Kuyt'tan ayrılık cevabı: “Bu tür konuşmalara girmiyorum”

"BU TÜR KONUŞMALARA GİRMİYORUM"

"Fenerbahçe'nin bir teknik direktör arayışı var. Bu konuya ilişkin fikriniz alındı mı? Teknik direktör kim olursa olsun siz göreve devam edecek misiniz?"

İlk olarak çok mutlu ve müteşekkir olmalıyım. Başkan burada olma şansı verdi bana. İkinci noktada ise kulüp aslında geçen maç ve bu maç için başa geçmemi istedi. Ben de bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın bizim için başarılı bir akşam olacak. Üçüncü noktada ise çok büyük bir güvenim var başkanımıza. Alacağı karar ne olacaksa kulüp için iyi olacaktır. Bu tür konuşmalara girmiyorum. Şu anda en önemli şeye odaklanmak istiyorum, yarınki maça odaklanmak istiyorum."