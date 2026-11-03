Dirk Kuyt'tan ayrılık cevabı: “Bu tür konuşmalara girmiyorum”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool ile oynayacakları maç öncesi konuştu. 'Liverpool hayatınızda özel bir kulüp, nasıl duygulara sahipsiniz?' Dirk Kuyt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: '18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınız zaman çok etkileyici takımlarla oynayacağınızı biliyorsunuz. Kuralar çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Çok özel bir durum olacağı çok belliydi. Benim için yarın çok önemli olacak ama şu anda önemli olan kulüp. Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle. Taraftarlar da gelecek ve taraftarların ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. 'KADIKÖY'DE GÖRMEK İSTİYORUM' 'Liverpool ile deplasmanda oynamak ister miydiniz?' Hayır. Liverpool'u Kadıköy'de görmek istiyorum. Çok büyük bir fırsat Fenerbahçe için. Fenerbahçe için, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var, bu plana inanmalıyız. Bunu tutku ve enerjiyle ortaya koyabilirsek... Fenerbahçe taraftarlarının da Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır. Yarın büyük bir fırsat kendimizi göstermek için, benim için de büyük bir fırsat benim için çok önemli olan iki takıma karşı. 'OYUNCULARIN İNANMASI GEREKİYOR' Çok iyi bir plan hazırladık. Buradaki en önemli şey, oyuncuların bu plana inanması gerekiyor. Daha da önemlisi o tutkuyu, enerjiyi verebilmek. Sahaya çıktığımızda, taraftarlar bizim enerji ve tutkuyla oynadığımızı gördüğünde, bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler, Avrupa da ne kadar iyi bir taraftarımız olduğunu görecek. Fenerbahçe'nin harika oyuncular var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'nı kazanan oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermeliyiz. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil ama yarın çok büyük bir fırsat. 'BU TÜR KONUŞMALARA GİRMİYORUM' 'Fenerbahçe'nin bir teknik direktör arayışı var. Bu konuya ilişkin fikriniz alındı mı? Teknik direktör kim olursa olsun siz göreve devam edecek misiniz?' İlk olarak çok mutlu ve müteşekkir olmalıyım. Başkan burada olma şansı verdi bana. İkinci noktada ise kulüp aslında geçen maç ve bu maç için başa geçmemi istedi. Ben de bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın bizim için başarılı bir akşam olacak. Üçüncü noktada ise çok büyük bir güvenim var başkanımıza. Alacağı karar ne olacaksa kulüp için iyi olacaktır. Bu tür konuşmalara girmiyorum. Şu anda en önemli şeye odaklanmak istiyorum, yarınki maça odaklanmak istiyorum.'