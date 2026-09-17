Trend Galeri Trend Spor Dünya devi Victor Osimhen'den vazgeçmiyor! Ocak'ta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar...

Dünya devi Victor Osimhen'den vazgeçmiyor! Ocak'ta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen adına yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen ekibi, Nijeryalı santrforun transferinden vazgeçmediği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 17.09.2026 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 19:23
Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Sezona oldukça formda başlayan Victor Osimhen, Başakşehir deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalmıştı.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Milli aranın ardından ilk 11'e dönmesi beklenen Nijeryalı yıldız için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

ÇARPICI TRANSFER İDDİASI

Fransa basınına yansıyan haberlere göre; Paris Saint-Germain, Osimhen'in transferi için yeniden devreye girebilir.

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Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Napoli'den bu yana 27 yaşındaki santrforu takip eden Fransızların, bu transferden vazgeçmediği aktarıldı.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

G.SARAY TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de, Osimhen için nabız yoklayan PSG, Galatasaray'dan kesin dille ret yanıtı almıştı.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Buna karşın Fransız devinin, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalabileceği iddia ediliyor.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Attığı gollerle Avrupa devlerini peşine takan Osimhen ile İngiltere Premier Lig ekipleri de yakından ilgileniyor.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

CİMBOM SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Ancak Osimhen'i takımın en önemli yıldızı olarak gören Galatasaray'ın golcü oyuncunun satışına sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

REKOR BEDEL ÖDENMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların, 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Osimhen, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Victor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 kez ağları havalandırdı ve 2 kez gol pası verdi.

Dünya devi Victor Osimhen’den vazgeçmiyor! Ocak’ta Galatasaray’ın kapısını çalacaklar...

Tecrübeli yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #AVRUPA