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Dünya devi Victor Osimhen'den vazgeçmiyor! Ocak'ta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar...
Dünya devi Victor Osimhen'den vazgeçmiyor! Ocak'ta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen adına yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen ekibi, Nijeryalı santrforun transferinden vazgeçmediği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 17.09.2026 19:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 19:23