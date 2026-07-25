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Dünya futbolunun en büyük 25 takımı! Süper Lig devi listeyi salladı...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü içeren bir liste derledi. Hazırlanan listede Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig devi de kendine yer buldu. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:50