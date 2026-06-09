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Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor. Milli takımımızın da yer alacağı turnuvada açılış maçı 11 Haziran tarihinde oynanacak. Bu noktada, ilk maçı hangi takımların oynayacağı ve saati gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:58
Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026'da Meksika'nın başkenti Mexico City'de oynanacak. 12 grupta 48 takım mücadele edeceği turnuvada ilk maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak, açılış maçı hangi takımlar arasında oynanacak?

Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı olacak Meksika – Güney Afrika mücadelesinde Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek olan turnuvada 104 maçın programı netlik kazandı. İlk maç turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika-Güney Afrika maçı ile başlayacak. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak olan ilk maç TSİ ile 22:00'de başlayacak.

Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Mexico City'deki 83.000 kişilik Mexico City Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik New York Stadyumu'nda yapılacak.

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Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü şu şekilde belirlendi:

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)