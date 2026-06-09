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Dünya Kupası açılış maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi, ilk maç saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor. Milli takımımızın da yer alacağı turnuvada açılış maçı 11 Haziran tarihinde oynanacak. Bu noktada, ilk maçı hangi takımların oynayacağı ve saati gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:58