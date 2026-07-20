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Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya tarihi ödül! Türkiye'nin geliri de açıklandı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nı uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kazanan İspanya, kupanın yanı sıra tarihin en yüksek şampiyonluk ödüllerinden birini almaya hak kazandı. Turnuvanın ardından ülkelere dağıtılan gelirler de netleşirken, Türkiye'nin kasasına giren tutar da belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:07
Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

İspanyollar, ilk ve tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek elde etmişti.

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götüren İspanya, futbolun zirvesine bir kez daha çıktı.

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Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

2026 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan İspanya, büyük zaferinin yanı sıra rekor bir ödül kazandı.

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

TURNUVA GELİRLERİ BELLİ OLDU

Dev turnuvanın ardından takımların elde ettiği gelirler belli olurken, Türkiye'nin de kasasına giren miktar netleşti.

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

İŞTE O ÖDÜLLER

İspanya: 50 milyon dolar

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Arjantin: 33 milyon dolar

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

İngiltere: 29 milyon dolar

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Fransa: 27 milyon dolar

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Norveç, Belçika, Fas, İsviçre: 19 milyon dolar (5.-8. sıra)

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Portekiz, Kanada, Mısır, Paraguay: 15 milyon dolar (9.-16. sıra)

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Hollanda, Almanya, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Japonya, Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Ekvador, Güney Afrika, İsveç, Bosna Hersek, Cezayir, Senegal, Yeşil Burun Adaları: 11 milyon dolar (17.-32. sıra)

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

Türkiye, İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus, Irak: 9 milyon dolar (33.-48. sıra)

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tarihi ödül! Türkiye’nin geliri de açıklandı...

REKOR KIRILDI

Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken 2022'de Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. Fransa ise şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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