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Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya tarihi ödül! Türkiye'nin geliri de açıklandı...
Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya tarihi ödül! Türkiye'nin geliri de açıklandı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nı uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kazanan İspanya, kupanın yanı sıra tarihin en yüksek şampiyonluk ödüllerinden birini almaya hak kazandı. Turnuvanın ardından ülkelere dağıtılan gelirler de netleşirken, Türkiye'nin kasasına giren tutar da belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:07