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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi. Kylian Mbappe, bu maçla birlikte yeni bir rekora imza attı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...

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Giriş Tarihi: 19.07.2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 08:51
Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, dev organizasyonun tarihinde en çok gol atan 20 oyuncuyu derledik. İşte listenin en tepesindeki o isim...

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

20. Rudi Völler (Almanya)

8 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

19. Diego Maradona (Arjantin)

8 gol

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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

18. Paolo Rossi (İtalya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

17. Jairzinho (Brezilya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

16. Roberto Baggio (İtalya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

15. Karl-Heinz Rummenigge (Almanya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

14. Uwe Seeler (Almanya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

13. Neymar (Brezilya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

12. Teofilo Cubillas (Peru)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

11. Thomas Müller (Almanya)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

10. Grzegorz Lato (Poloyna)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

9. Jürgen Klinsmann (Almanya)

11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

8. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

7. Pele (Brezilya)

12 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

6. Gerd Müller (Almanya)

14 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

5. Harry Kane (İngiltere)

14 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

4. Ronaldo (Brezilya)

15 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

3. Miroslav Klose (Almanya)

16 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

2. Lionel Messi (Arjantin)

21 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...

1. Kylian Mbappe (Fransa)

22 gol

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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