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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...
Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Yeni bir rekor kırıldı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi. Kylian Mbappe, bu maçla birlikte yeni bir rekora imza attı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 19.07.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 08:51