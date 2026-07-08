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Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

2026 Dünya Kupası heyecanında çeyrek final maçları öncesi Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin performansı dikkat çekti. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan 25 futbolcu listesi güncellendi.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:37
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

2026 Dünya Kupası'nda oynanan maçlar, dev organizasyonun tarihine geçiyor. Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü futbolcuları listesi yenilendi. Lionel Messi performansıyla zirvede farkı açmasıyla ön plana çıktı. İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları…

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

25- David Villa | İspanya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

24- Eusebio | İspanya | 9 gol

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Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

23- Vava | Brezilya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

22- Roberto Baggio | İtalya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

21- Paolo Rossi | İtalya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

20- Jairzinho | Brezilya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

19- Neymar | Brezilya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

18- Uwe Seeler | Almanya | 9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

17- Gary Lineker | İngiltere | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

16- Gabriel Batistuta | Arjantin | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

15- Helmut Rahn | Almanya | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

14- Teofilo Cubillas | Peru | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

13- Thomas Müller | Almanya | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

12- Grzegorz Lato | Polonya | 10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

11- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

10- Sandor Kocsis | Macaristan | 11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

9- Jürgen Klinsmann | Almanya | 11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

8- Pele | Brezilya | 12 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

7- Just Fontaine | Fransa | 13 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

6- Harry Kane | İngiltere | 14 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

5- Gerd Müller | Almanya | 14 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

4- Ronaldo | Brezilya | 16 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

3- Miroslav Klose | Almanya | 16 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

2- Kylian Mbappe | Fransa | 19 gol