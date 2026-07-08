Trend Galeri Trend Spor Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

2026 Dünya Kupası heyecanında çeyrek final maçları öncesi Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin performansı dikkat çekti. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan 25 futbolcu listesi güncellendi.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:37