Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! Lionel Messi farkı açıyor

2026 Dünya Kupası'nda oynanan maçlar, dev organizasyonun tarihine geçiyor. Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü futbolcuları listesi yenilendi. Lionel Messi performansıyla zirvede farkı açmasıyla ön plana çıktı. İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları… 25- David Villa | İspanya | 9 gol 24- Eusebio | İspanya | 9 gol 23- Vava | Brezilya | 9 gol 22- Roberto Baggio | İtalya | 9 gol 21- Paolo Rossi | İtalya | 9 gol 20- Jairzinho | Brezilya | 9 gol 19- Neymar | Brezilya | 9 gol 18- Uwe Seeler | Almanya | 9 gol 17- Gary Lineker | İngiltere | 10 gol 16- Gabriel Batistuta | Arjantin | 10 gol 15- Helmut Rahn | Almanya | 10 gol 14- Teofilo Cubillas | Peru | 10 gol 13- Thomas Müller | Almanya | 10 gol 12- Grzegorz Lato | Polonya | 10 gol 11- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 11 gol 10- Sandor Kocsis | Macaristan | 11 gol 9- Jürgen Klinsmann | Almanya | 11 gol 8- Pele | Brezilya | 12 gol 7- Just Fontaine | Fransa | 13 gol 6- Harry Kane | İngiltere | 14 gol 5- Gerd Müller | Almanya | 14 gol 4- Ronaldo | Brezilya | 16 gol 3- Miroslav Klose | Almanya | 16 gol 2- Kylian Mbappe | Fransa | 19 gol 1- Lionel Messi | Arjantin | 21 gol