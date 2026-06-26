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Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında son hafta maçları oynanıyor. Oynanan maçların ardından tur atlayan takımlar ve son 32 turundaki bazı eşleşmeler belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 00:02