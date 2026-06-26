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Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında son hafta maçları oynanıyor. Oynanan maçların ardından tur atlayan takımlar ve son 32 turundaki bazı eşleşmeler belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 00:02
Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son hafta maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dev organizasyonda son 32 turuna yükselen takımlar ve bazı eşleşmeler netlik kazandı.

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen takımlar ve netleşen son 32 turu eşleşmeleri…

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Meksika

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Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Güney Afrika

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

İsviçre

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Kanada

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Bosna Hersek (En iyi üçüncüler arasından çıktı)

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Brezilya

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Fransa

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Norveç

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Arjantin

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Kolombiya

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Ekvador (En iyi üçüncüler arasından çıktı)

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Fas

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

ABD

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Almanya

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Fildişi Sahili

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

İsveç (En iyi üçüncüler arasından çıktı)

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Japonya

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Hollanda

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Avustralya

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

Paraguay (En iyi üçüncüler arasından çıktı)

Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

İŞTE BELLİ OLAN SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

Güney Afrika – Kanada

Hollanda – Fas

ABD – Bosna Hersek

Brezilya - Japonya

Fildişi Sahili - Norveç

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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