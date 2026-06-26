Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar! İşte belli olan son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son hafta maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dev organizasyonda son 32 turuna yükselen takımlar ve bazı eşleşmeler netlik kazandı. İşte Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen takımlar ve netleşen son 32 turu eşleşmeleri… Meksika Güney Afrika İsviçre Kanada Bosna Hersek (En iyi üçüncüler arasından çıktı) Brezilya Fransa Norveç Arjantin Kolombiya Ekvador (En iyi üçüncüler arasından çıktı) Fas ABD Almanya Fildişi Sahili İsveç (En iyi üçüncüler arasından çıktı) Japonya Hollanda Avustralya Paraguay (En iyi üçüncüler arasından çıktı) İŞTE BELLİ OLAN SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ Güney Afrika – Kanada Hollanda – Fas ABD – Bosna Hersek Brezilya - Japonya Fildişi Sahili - Norveç