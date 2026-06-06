Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor. Dev organizasyonda mücadele edecek tüm oyuncuların listesi FIFA tarafından yayınlandı. A Milli Futbol Takımı forması giyen Ferdi Kadıoğlu, listede kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 20 sol beki… 20- Lucas Hernandez | Fransa | 18 milyon euro 19- Alejandro Grimaldo | İspanya | 20 milyon euro 18- Joaquin Seys | Belçika | 20 milyon euro 17- Theo Hernandez | Fransa | 20 milyon euro 16- Gabriel Gudmundsson | İsveç | 20 milyon euro 15- Antonee Robinson | Amerika Birleşik Devletleri | 22 milyon euro 14- Maxim De Cuyper | Belçika | 22 milyon euro 13- Daniel Svensson | İsveç | 22 milyon euro 12- David Raum | Almanya | 25 milyon euro 11- El Hadji Malick Diouf | Senegal | 28 milyon euro 10- Djed Spence | İngiltere | 30 milyon euro 9- Ferdi Kadıoğlu | Türkiye | 35 milyon euro 8- Maxi Araujo | Uruguay | 35 milyon euro 7- Jorrel Hato | Hollanda | 40 milyon euro 6- Alphonso Davies | Kanada | 40 milyon euro 5- Rayan Ait Nouri | Cezayir | 40 milyon euro 4- Nathaniel Brown | Almanya | 40 milyon euro 3- Marc Cucurella | İspanya | 50 milyon euro 2- Nico O'Reilly | İngiltere | 70 milyon euro 1- Nuno Mendes | Portekiz | 80 milyon euro