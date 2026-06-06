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Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. 2026 Dünya Kupası'nın en değerli sol bekleri arasında A Milli Futbol Takımı'ndan Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 20:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 20:40
Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor. Dev organizasyonda mücadele edecek tüm oyuncuların listesi FIFA tarafından yayınlandı. A Milli Futbol Takımı forması giyen Ferdi Kadıoğlu, listede kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 20 sol beki…

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

20- Lucas Hernandez | Fransa | 18 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

19- Alejandro Grimaldo | İspanya | 20 milyon euro

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Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

18- Joaquin Seys | Belçika | 20 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

17- Theo Hernandez | Fransa | 20 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

16- Gabriel Gudmundsson | İsveç | 20 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

15- Antonee Robinson | Amerika Birleşik Devletleri | 22 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

14- Maxim De Cuyper | Belçika | 22 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

13- Daniel Svensson | İsveç | 22 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

12- David Raum | Almanya | 25 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

11- El Hadji Malick Diouf | Senegal | 28 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

10- Djed Spence | İngiltere | 30 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

9- Ferdi Kadıoğlu | Türkiye | 35 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

8- Maxi Araujo | Uruguay | 35 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

7- Jorrel Hato | Hollanda | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

6- Alphonso Davies | Kanada | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

5- Rayan Ait Nouri | Cezayir | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

4- Nathaniel Brown | Almanya | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

3- Marc Cucurella | İspanya | 50 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

2- Nico O'Reilly | İngiltere | 70 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

1- Nuno Mendes | Portekiz | 80 milyon euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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