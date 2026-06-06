Dünya Kupası’nın en değerli sol bekleri! Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı

2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor. Dev organizasyonda mücadele edecek tüm oyuncuların listesi FIFA tarafından yayınlandı. A Milli Futbol Takımı forması giyen Ferdi Kadıoğlu, listede kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 20 sol beki…