Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası heyecanı start aldı. Müthiş turnuvada forma giyen sol kanatlar içerisinde en değerli 25 isim netlik kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı listede Kenan Yıldız'ın yeri ön plana çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli sol kanat oyuncuları... 25- Simon Adingra | Fildişi Sahili | 22 milyon euro 24- Nico Gonzalez | Arjantin | 22 milyon euro 23- Noah Okafor | İsviçre | 25 milyon euro 22- Barış Alper Yılmaz | Türkiye | 30 milyon euro 21- Vitor Munoz | İspanya | 30 milyon euro 20- Andreas Schjelderup | Norveç | 30 milyon euro 19- Assane Diao | Senegal | 30 milyon euro 18- Antonio Nusa | Norveç | 32 milyon euro 17- Crysencio Summerville | Hollanda | 35 milyon euro 16- Nico Williams | İspanya | 40 milyon euro 15- Alex Baena | İspanya | 40 milyon euro 14- Bazoumana Toure | Fildişi Sahili | 40 milyon euro 13- Marcus Rashford | İngiltere | 40 milyon euro 12- Gabriel Martinelli | Brezilya | 45 milyon euro 11- Rafael Leao | Portekiz | 50 milyon euro 10- Cody Gakpo | Hollanda | 60 milyon euro 9- Anthony Gordon | İngiltere | 65 milyon euro 8- Bradley Barcola | Fransa | 70 milyon euro 7- Luis Diaz | Kolombiya | 70 milyon euro 6- Raphinha | Brezilya | 70 milyon euro 5- Kenan Yıldız | Türkiye | 75 milyon euro 4- Jeremy Doku | Belçika | 75 milyon euro 3- Matheus Cunha | Brezilya | 75 milyon euro 2- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 90 milyon euro 1- Vinicius Junior | Brezilya | 140 milyon euro