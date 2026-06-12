Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası heyecanı start aldı. Müthiş turnuvada forma giyen sol kanatlar içerisinde en değerli 25 isim netlik kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı listede Kenan Yıldız'ın yeri ön plana çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli sol kanat oyuncuları…