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Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. Dev organizasyonda forma giyen sol kanatlar içinde en değerli 25 futbolcu belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın genç isimlerinden Kenan Yıldız listeyi salladı.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:09
Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası heyecanı start aldı. Müthiş turnuvada forma giyen sol kanatlar içerisinde en değerli 25 isim netlik kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı listede Kenan Yıldız'ın yeri ön plana çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli sol kanat oyuncuları…

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

25- Simon Adingra | Fildişi Sahili | 22 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

24- Nico Gonzalez | Arjantin | 22 milyon euro

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Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

23- Noah Okafor | İsviçre | 25 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

22- Barış Alper Yılmaz | Türkiye | 30 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

21- Vitor Munoz | İspanya | 30 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

20- Andreas Schjelderup | Norveç | 30 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

19- Assane Diao | Senegal | 30 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

18- Antonio Nusa | Norveç | 32 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

17- Crysencio Summerville | Hollanda | 35 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

16- Nico Williams | İspanya | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

15- Alex Baena | İspanya | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

14- Bazoumana Toure | Fildişi Sahili | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

13- Marcus Rashford | İngiltere | 40 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

12- Gabriel Martinelli | Brezilya | 45 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

11- Rafael Leao | Portekiz | 50 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

10- Cody Gakpo | Hollanda | 60 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

9- Anthony Gordon | İngiltere | 65 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

8- Bradley Barcola | Fransa | 70 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

7- Luis Diaz | Kolombiya | 70 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

6- Raphinha | Brezilya | 70 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

5- Kenan Yıldız | Türkiye | 75 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

4- Jeremy Doku | Belçika | 75 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

3- Matheus Cunha | Brezilya | 75 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli sol kanat oyuncuları! Kenan Yıldız listeyi salladı

2- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 90 milyon euro