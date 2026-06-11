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Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...
Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, savunmaya tecrübeli bir ismi isterken, Başkan Dursun Özbek Liverpool'un yıldız ismi için kolları sıvadı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 11:42