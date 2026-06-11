Trend Galeri Trend Spor Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, savunmaya tecrübeli bir ismi isterken, Başkan Dursun Özbek Liverpool'un yıldız ismi için kolları sıvadı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 11:42
Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için kollar sıvanmış durumda.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak sarı-kırmızılılar, takıma önemli eklemeler yapmayı hedefliyor.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Cimbom'da birçok bölge için transfer listesi oluşturulurken, savunmaya da takviye yapılması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeye önem veren Galatasaray'da Virgil van Dijk'ın adı ön plana çıkıyor.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

GÜNDEM VAN DIJK

Liverpool ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ancak bu sezon itibarıyla ayrılmaya sıcak bakan 34 yaşındaki Hollandalı stoper, transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri konumunda.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

GİRİŞİMLER HIZLANDIRILDI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği Van Dijk için çalışmalara hız verildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

FORMÜL BELLİ OLDU

Cimbom'da yönetimin ünlü yıldızın transferini bonservissiz bir şekilde bitirmeyi hedeflediği dile getirildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

MENAJERE YETKİ VERDİ

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan deneyimli stoperin menajerine yetki verdiği kaydedildi. Görüşmelerin menajeri ile süreceği vurgulandı.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

DEVLER LİGİ DETAYI

Van Dijk'ın kariyerine Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda devam etmek istediği dile getirildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Galatasaray'ın da 34 yaşında ki yıldızın transferi için temaslarını sıklaştırdığı ve kısa süre içerisinde olumlu yönde netice beklediği belirtildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

Öte yandan Hollandalı tecrübeli savunmacıya Avrupa'dan da birçok kulübün ilgi gösterildiği kaydedildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

G.SARAY'A RAKİP OLDU

Virgil van Dijk, 2025-2026 sezonun da Liverpool formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

STADYUMA HAYRAN KALDI

RAMS Park'taki atmosferden ve taraftarların sahaya verdiği destekten çok etkilenen Hollandalı stoperin, sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Dünya yıldızından Galatasaray’a yeşil ışık! Dursun Özbek, transferde gözünü kararttı...

İSTİKRARIN ADI VAN DIJK

Liverpool ile 2025-2026 sezonunda istikrarlı bir grafik çizen Virgil van Dijk, İngiltere Premier Lig'de 38 maçın 38'inde oynayan tek futbolcu oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DURSUN ÖZBEK #OKAN BURUK #GALATASARAY #LİVERPOOL #VİRGİL VAN DİJK #ŞAMPİYONLAR LİGİ #SÜPER LİG