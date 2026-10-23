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Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

PFSA, dünyanın en büyük 20 derbisini sıraladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet listeye damga vurdu. Dünyanın en büyük derbisi de beli oldu.

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 20:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 20:07
Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

Dünyanın en büyük 20 derbisi listelendi. PFSA tarafından hazırlanan listede Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele de yer aldı. İşte dünyanın en büyük 20 derbisi…

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

20-) Marsilya – Paris Saint Germain

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

19-) Manchester United – Manchester City

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

18-) Ajax – Feyenoord

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

17-) Liverpool – Everton

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

16-) Borussia Dortmund – Schalke

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

15-) Olimpiakos – Panathinaikos

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

14-) Kaizer Chiefs – Orlando Pirates

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

13-) Esteghlal – Persepolis

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

12-) Arsenal – Tottenham

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

11-) Corinthians – Palmeiras

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

10-) Roma – Lazio

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

9-) Flamengo – Fluminense

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

8-) Kızılyıldız – Partizan

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

7-) Al Ahly – Zamalek

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

6-) Galatasaray – Fenerbahçe

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

5-) Liverpool – Manchester United

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

4-) Milan – Inter

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

3-) Celtic – Rangers

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

2-) Boca Juniors – River Plate

Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

1-) Real Madrid - Barcelona

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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