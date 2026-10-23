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Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

PFSA, dünyanın en büyük 20 derbisini sıraladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet listeye damga vurdu. Dünyanın en büyük derbisi de beli oldu.

Giriş Tarihi: 23.10.2026 20:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 20:07