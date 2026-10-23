Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray – Fenerbahçe listeyi altüst etti

Dünyanın en büyük 20 derbisi listelendi. PFSA tarafından hazırlanan listede Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele de yer aldı. İşte dünyanın en büyük 20 derbisi... 20-) Marsilya – Paris Saint Germain 19-) Manchester United – Manchester City 18-) Ajax – Feyenoord 17-) Liverpool – Everton 16-) Borussia Dortmund – Schalke 15-) Olimpiakos – Panathinaikos 14-) Kaizer Chiefs – Orlando Pirates 13-) Esteghlal – Persepolis 12-) Arsenal – Tottenham 11-) Corinthians – Palmeiras 10-) Roma – Lazio 9-) Flamengo – Fluminense 8-) Kızılyıldız – Partizan 7-) Al Ahly – Zamalek 6-) Galatasaray – Fenerbahçe 5-) Liverpool – Manchester United 4-) Milan – Inter 3-) Celtic – Rangers 2-) Boca Juniors – River Plate 1-) Real Madrid - Barcelona