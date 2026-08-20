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Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Hazırlanan listede Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig devi de kendine yer buldu. İşte o takımlar...

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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:29
Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

ChatGPT, dünyanın en büyük 25 futbol takımını listeledi. Avrupa'nın köklü kulüpleri zirvede yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi büyük ses getirdi. İşte futbol dünyasının en büyük 25 kulübü…

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

1. Real Madrid

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

2. Barcelona

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Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

3. Manchester United

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

4. Liverpool

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

5. Bayern Münih

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

6. Juventus

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

7. Manchester City

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

8. Milan

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

9. Chelsea

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

10. PSG

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

11. Arsenal

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

12. Inter

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

13. Borussia Dortmund

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

14. Ajax

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

15. Atletico Madrid

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

16. Tottenham

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

17. Roma

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

18. Benfica

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

19. Napoli

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

20. Boca Juniors

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

21. River Plate

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

22. Celtic

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

23. GALATASARAY

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

24. Porto