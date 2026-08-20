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Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devi listeyi altüst etti...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Hazırlanan listede Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig devi de kendine yer buldu. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:29