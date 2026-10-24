Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü derledi. Avrupa'nın köklü takımlarının ağırlıkta olduğu sıralamada, Süper Lig'den bir ekip de kendisine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.10.2026 19:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 19:28
Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

ChatGPT, dünyanın en büyük 25 futbol takımını listeledi. Avrupa'nın köklü kulüpleri zirvede yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi büyük ses getirdi. İşte futbol dünyasının en büyük 25 kulübü…

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

1. Real Madrid

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

2. Barcelona

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

3. Manchester United

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

4. Liverpool

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

5. Bayern Münih

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

6. Juventus

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

7. Manchester City

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

8. Milan

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

9. Chelsea

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

10. PSG

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

11. Arsenal

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

12. Inter

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

13. Borussia Dortmund

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

14. Ajax

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

15. Atletico Madrid

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

16. Tottenham

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

17. Roma

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

18. Benfica

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

19. Napoli

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

20. Boca Juniors

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

21. River Plate

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

22. Celtic

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

23. GALATASARAY

Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

24. Porto