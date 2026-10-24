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Dünyanın en büyük 25 futbol takımı! Süper Lig devinin yeri şaşırttı...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü derledi. Avrupa'nın köklü takımlarının ağırlıkta olduğu sıralamada, Süper Lig'den bir ekip de kendisine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 24.10.2026 19:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 19:28