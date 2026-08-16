Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Dünyanın en değerli 100 futbol kulübü belli oldu. Yapılan transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da listede kendisine yer buldu. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Inter, Paris Saint Germain gibi devler zirveye oynadı.

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Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 17:26
Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Dünyanın en değerli 100 futbol kulübü listesi güncellendi. Transfer dönemindeki yıldız hamleleri sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray listeye girdi. Dünyanın en değerli 100 kulübü listesini sizler için derledik. İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli 100 kulübü…

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

100- Sevilla | İspanya | 128.90 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

99- Spartak Moskova | Rusya | 129.40 milyon Euro

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Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

98- Rangers | İskoçya | 130.15 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

97- Nice | Fransa | 131.90 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

96- Cagliari | İtalya | 132.00 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

95- Borussia Mönchengladbach | Almanya | 132.55 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

94- Torino | İtalya | 134.10 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

93- Al Nassr | Suudi Arabistan | 136.93 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

92- Werder Bremen | Almanya | 137.83 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

91- Corinthians | Brezilya | 142.80 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

90- Al Qadsiah | Suudi Arabistan | 143.30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

89- Hull City | İngiltere | 144.30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

88- Middlesbrough | İngiltere | 146.00 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

87- River Plate | Arjantin | 148.25 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

86- Al Ittihad | Suudi Arabistan | 148.75 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

85- Wolfsburg | Almanya | 151.15 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

84- Braga | Portekiz | 154.80 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

83- TRABZONSPOR | TÜRKİYE | 155.90 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

82- Augsburg | Almanya | 159.90 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

81- AZ Alkmaar | Hollanda | 160.40 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

80- Olimpiakos | Yunanistan | 160.60 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

79- Udinese | İtalya | 162.83 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

78- Celta Vigo | İspanya | 165.30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

77- Cruzeiro | Brezilya | 166.90 milyon Euro