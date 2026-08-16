Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Dünyanın en değerli 100 kulübü güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Dünyanın en değerli 100 futbol kulübü belli oldu. Yapılan transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da listede kendisine yer buldu. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Inter, Paris Saint Germain gibi devler zirveye oynadı.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 17:26