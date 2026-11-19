Dünyanın en değerli futbolcuları için çarpıcı bir sıralama geldi. Football Ranked, güncel performanslarını baz alarak dünyanın en değerli 25 futbolcusunu listeledi. İşte dünyanın en değerli futbolcuları... 25- Jan Paul van Hecke | Tottenham | 116.0 milyon Euro 24- Lewis Hall | Newcastle United | 116.4 milyon Euro 23- Nuno Mendes | Paris Saint Germain | 118.0 milyon Euro 22- Aleksandar Pavlovic | Bayern Münih | 118.1 milyon Euro 21- Nicolas Jackson | Aston Villa | 118.3 milyon Euro 20- Anthony Gordon | Barcelona | 120.9 milyon Euro 19- Joao Neves | Paris Saint Germain | 121.1 milyon Euro 18- Bukayo Saka | Arsenal | 121.8 milyon Euro 17- Luka Vuskovic | Brighton | 122.7 milyon Euro 16- Pedri | Barcelona | 124.1 milyon Euro 15- Maxim De Cuyper | Brighton | 124.5 milyon Euro 14- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | 124.6 milyon Euro 13- Harry Kane | Bayern Münih | 128.6 milyon Euro 12- Florian Wirtz | Liverpool | 130.4 milyon Euro 11- Declan Rice | Arsenal | 134.3 milyon Euro 10- Elliot Anderson | Manchester City | 141.7 milyon Euro 9- Arda Güler | Real Madrid | 144.7 milyon Euro 8- Jude Bellingham | Real Madrid | 153.0 milyon Euro 7- Rayan Cherki | Manchester City | 157.5 milyon Euro 6- Desire Doue | Paris Saint Germain | 167.9 milyon Euro 5- Kylian Mbappe | Real Madrid | 171.6 milyon Euro 4- Erling Haaland | Manchester City | 176.1 milyon Euro 3- Pau Cubarsi | Barcelona | 200.0 milyon Euro 2- Michael Olise | Bayern Münih | 211.1 milyon Euro 1- Lamine Yamal | Barcelona | 250.0 milyon Euro