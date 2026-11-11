Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

Dünyanın en değerli futbol ligleri açıklandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli ligleri... 1- İngiltere Premier Lig | 14.11 milyar Euro 2- İspanya LaLiga | 6.13 milyar Euro 3- İtalya Serie A | 6.08 milyar Euro 4- Almanya Bundesliga | 5.12 milyar Euro 5- Fransa Ligue 1 | 4.22 milyar Euro 6- Portekiz Ligi | 1.97 milyar Euro 7- Süper Lig | 1.67 milyar Euro 8- Hollanda Eredivisie | 1.47 milyar Euro 9- Belçika Ligi | 1.16 milyar Euro 10- Rusya Premier Ligi | 1.03 milyar Euro 11- Yunanistan Süper Ligi | 658.28 milyon Euro 12- Ukrayna Premier Ligi | 484.75 milyon Euro