Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

Dünyanın en değerli 12 ligi belli oldu. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. Listede açık ara zirvede İngiltere Premier Lig yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.11.2026 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 20:15
Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

Dünyanın en değerli futbol ligleri açıklandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli ligleri…

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

1- İngiltere Premier Lig | 14.11 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

2- İspanya LaLiga | 6.13 milyar Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

3- İtalya Serie A | 6.08 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

4- Almanya Bundesliga | 5.12 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

5- Fransa Ligue 1 | 4.22 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

6- Portekiz Ligi | 1.97 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

7- Süper Lig | 1.67 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

8- Hollanda Eredivisie | 1.47 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

9- Belçika Ligi | 1.16 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

10- Rusya Premier Ligi | 1.03 milyar Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

11- Yunanistan Süper Ligi | 658.28 milyon Euro

Dünyanın en değerli futbol ligleri! Türkiye’nin yeri belli oldu

12- Ukrayna Premier Ligi | 484.75 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #BUNDESLİGA #LALİGA #SÜPER LİG #SERİE A