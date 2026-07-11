Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

Dünya Kupası heyecanı sürerken, A Milli Takım'ın macerası kısa sürdü. Dev organizasyonda çeyrek final mücadeleleri oynanıyor. Turnuvanın bitimine kısa süre kala dünyanın en değerli 25 takımı netlik kazandı. İşte sıralama… 25- Japonya | 270.85 milyon euro 24- Yunanistan | 275.60 milyon euro 23- Kolombiya | 302.35 milyon euro 22- İtalya | 319 milyon euro 21- İsviçre | 332.50 milyon euro 20- Uruguay | 359.30 milyon euro 19- Danimarka | 365.00 milyon euro 18- Ekvador | 368.70 milyon euro 17- Amerika Birleşik Devletleri | 385.65 milyon euro 16- Hırvatistan | 387.30 milyon euro 15- İsveç | 409.08 milyon euro 14- Fas | 447.70 milyon euro 13- Türkiye | 473.70 milyon euro 12- Senegal | 478.10 milyon euro 11- Fildişi Sahili | 522.10 milyon euro 10- Belçika | 547.50 milyon euro 9- Norveç | 589.90 milyon euro 8- Hollanda | 754.20 milyon euro 7- Arjantin | 807.50 milyon euro 6- Brezilya | 928.20 milyon euro 5- Almanya | 947 milyon euro 4- Portekiz | 1.01 milyar euro 3- İspanya | 1.22 milyar euro 2- İngiltere | 1.36 milyar euro 1- Fransa | 1.52 milyar euro