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Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın yeri...

2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dev organizasyon sürerken dünyanın en değerli 25 milli takımını sizler için derledik. Liste sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yeri de netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 09:25