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Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın yeri...

2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dev organizasyon sürerken dünyanın en değerli 25 milli takımını sizler için derledik. Liste sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yeri de netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 09:25
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

Dünya Kupası heyecanı sürerken, A Milli Takım'ın macerası kısa sürdü. Dev organizasyonda çeyrek final mücadeleleri oynanıyor. Turnuvanın bitimine kısa süre kala dünyanın en değerli 25 takımı netlik kazandı. İşte sıralama…

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

25- Japonya | 270.85 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

24- Yunanistan | 275.60 milyon euro

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Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

23- Kolombiya | 302.35 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

22- İtalya | 319 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

21- İsviçre | 332.50 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

20- Uruguay | 359.30 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

19- Danimarka | 365.00 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

18- Ekvador | 368.70 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

17- Amerika Birleşik Devletleri | 385.65 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

16- Hırvatistan | 387.30 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

15- İsveç | 409.08 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

14- Fas | 447.70 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

13- Türkiye | 473.70 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

12- Senegal | 478.10 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

11- Fildişi Sahili | 522.10 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

10- Belçika | 547.50 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

9- Norveç | 589.90 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

8- Hollanda | 754.20 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

7- Arjantin | 807.50 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

6- Brezilya | 928.20 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

5- Almanya | 947 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

4- Portekiz | 1.01 milyar euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

3- İspanya | 1.22 milyar euro

Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

2- İngiltere | 1.36 milyar euro