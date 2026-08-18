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Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en değerli on numaralarının yer aldığı liste açıklandı. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik.

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Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 18:37
Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en değerli on numaraları listesi yenilendi. En değerli 20 on numara arasında milli futbolcular Can Uzun ve Arda Güler de yer aldı. İşte dünyanın en değerli on numaraları…

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

20- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

19- Martin Baturina | Hırvatistan | 45 milyon Euro

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Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

18- Ismael Saibari | Fas | 55 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

17- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

15- Johan Manzambi | İsviçre | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

14- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

13- Morgan Gibbs White | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

11- Martin Odegaard | Norveç | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

9- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

7- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

6- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

5- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

4- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

3- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

2- Morgan Rogers | İngiltere | 110 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

1- Jude Bellingham | İngiltere | 160 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN UZUN #ARDA GÜLER #DOMİNİK SZOBOSZLAİ