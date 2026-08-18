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Dünyanın en değerli on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en değerli on numaralarının yer aldığı liste açıklandı. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 18:37