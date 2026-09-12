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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

Dünyanın en değerli on numaraları belli oldu. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 12.09.2026 20:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 20:19
Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

Dünyanın en değerli on numaraları listesi yenilendi. En değerli 20 on numara arasında milli futbolcular Can Uzun ve Arda Güler de yer aldı. İşte dünyanın en değerli on numaraları…

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

20- Martin Baturina | Hırvatistan | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

19- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro

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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

18- Ismael Saibari | Fas | 55 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

17- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

15- Johan Manzambi | İsviçre | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

14- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

13- Morgan Gibbs White | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

11- Martin Odegaard | Norveç | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

9- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

7- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

6- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

5- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

4- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

3- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

2- Morgan Rogers | İngiltere | 110 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

1- Jude Bellingham | İngiltere | 160 milyon Euro

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CAN UZUN #ARDA GÜLER #RAYAN CHERKİ