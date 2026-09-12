Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler damgasını vurdu...

Dünyanın en değerli on numaraları belli oldu. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 12.09.2026 20:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 20:19