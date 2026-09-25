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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

Dünyanın en değerli on numaraları belli oldu. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2026 17:59
Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti
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Dünyanın en değerli on numaraları listesi yenilendi. En değerli 20 on numara arasında milli futbolcular Can Uzun ve Arda Güler de yer aldı. İşte dünyanın en değerli on numaraları…

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

20- Martin Baturina | Hırvatistan | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

19- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

18- Ismael Saibari | Fas | 55 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

17- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

15- Johan Manzambi | İsviçre | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

14- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

13- Morgan Gibbs White | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

11- Martin Odegaard | Norveç | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

9- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

7- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

6- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

5- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

4- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

3- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

2- Morgan Rogers | İngiltere | 110 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

1- Jude Bellingham | İngiltere | 160 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN UZUN #ARDA GÜLER #RAYAN CHERKİ