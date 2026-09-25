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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi altüst etti

Dünyanın en değerli on numaraları belli oldu. Can Uzun'un da bulunduğu listeye damga vuran isim Arda Güler oldu. Dünyanın en değerli on numaralarını sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 17:59