Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en değerli on numaraları listesi yenilendi. En değerli 20 on numara arasında milli futbolcular Can Uzun ve Arda Güler de yer aldı. İşte dünyanın en değerli on numaraları... 20- Xavi Simons | Hollanda | 40 milyon Euro 19- Ismael Saibari | Fas | 40 milyon Euro 18- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro 17- Ibrahim Maza | Cezayir | 45 milyon Euro 16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro 15- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro 14- Martin Odegaard | Norveç | 65 milyon Euro 13- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro 12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro 11- Morgan Gibbs White | İngiltere | 70 milyon Euro 10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro 9- Morgan Rogers | İngiltere | 90 milyon Euro 8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro 7- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro 6- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro 5- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro 4- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro 3- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro 2- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro 1- Jude Bellingham | İngiltere | 130 milyon Euro