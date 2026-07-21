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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

Futbolda 2026-2027 sezonu başlamadan önce transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Dünyanın en değerli on numaraları listesi güncellendi. Can Uzun'un da yer aldığı listeyi Arda Güler salladı.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 17:43
Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en değerli on numaraları listesi yenilendi. En değerli 20 on numara arasında milli futbolcular Can Uzun ve Arda Güler de yer aldı. İşte dünyanın en değerli on numaraları…

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

20- Xavi Simons | Hollanda | 40 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

19- Ismael Saibari | Fas | 40 milyon Euro

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Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

18- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

17- Ibrahim Maza | Cezayir | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

16- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

15- Lennart Karl | Almanya | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

14- Martin Odegaard | Norveç | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

13- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

12- Phil Foden | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

11- Morgan Gibbs White | İngiltere | 70 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

10- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

9- Morgan Rogers | İngiltere | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

8- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

7- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

6- Dominik Szoboszlai | Macaristan | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

5- Cole Palmer | İngiltere | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

4- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

3- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

2- Fermin Lopez | İspanya | 100 milyon Euro

Dünyanın en değerli on numaraları! Arda Güler listeyi salladı

1- Jude Bellingham | İngiltere | 130 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN UZUN #ARDA GÜLER #COLE PALMER