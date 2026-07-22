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Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

Dünyanın en değerli 20 sağ kanat oyuncusu açıklandı. En yüksek piyasa değerine sahip sağ kanat oyuncuları arasında Fenerbahçe'den Mason Greenwood da yer aldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:31
Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

Dünyanın en değerli sağ kanat oyuncularının listesi yayınlandı. Sağ kanatta forma giyen futbolcular arasında en değerli 20 futbolcu arasında Mason Greenwood'un yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en değerli sağ kanat oyuncuları…

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

20- Franco Mastantuono | Real Madrid | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

19- Yankuba Minteh | Brighton | 45 milyon Euro

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Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

18- Amad Diallo | Manchester United | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

17- Rodrygo | Real Madrid | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

16- Ismaila Sarr | Crystal Palace | 45 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

15- Maghnes Akliouche | Monaco | 50 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

14- Mohammed Kudus | Tottenham | 50 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

13- Noni Madueke | Arsenal | 50 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

12- Iliman Ndiaye | Everton | 55 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

11- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 55 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

10- Rayan | Bournemouth | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

9- Pedro Neto | Chelsea | 60 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

8- Bryan Mbeumo | Manchester United | 75 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

7- Estevao | Chelsea | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

6- Antoine Semenyo | Manchester City | 80 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

5- Yan Diomande | RB Leipzig | 90 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

4- Bukayo Saka | Arsenal | 110 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

3- Desire Doue | Paris Saint Germain | 120 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

2- Michael Olise | Bayern Münih | 170 milyon Euro

Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

1- Lamine Yamal | Barcelona | 220 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #LAMİNE YAMAL