Dünyanın en değerli sağ kanatları! Fenerbahçeli Mason Greenwood listeyi salladı

Dünyanın en değerli sağ kanat oyuncularının listesi yayınlandı. Sağ kanatta forma giyen futbolcular arasında en değerli 20 futbolcu arasında Mason Greenwood'un yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en değerli sağ kanat oyuncuları... 20- Franco Mastantuono | Real Madrid | 45 milyon Euro 19- Yankuba Minteh | Brighton | 45 milyon Euro 18- Amad Diallo | Manchester United | 45 milyon Euro 17- Rodrygo | Real Madrid | 45 milyon Euro 16- Ismaila Sarr | Crystal Palace | 45 milyon Euro 15- Maghnes Akliouche | Monaco | 50 milyon Euro 14- Mohammed Kudus | Tottenham | 50 milyon Euro 13- Noni Madueke | Arsenal | 50 milyon Euro 12- Iliman Ndiaye | Everton | 55 milyon Euro 11- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 55 milyon Euro 10- Rayan | Bournemouth | 60 milyon Euro 9- Pedro Neto | Chelsea | 60 milyon Euro 8- Bryan Mbeumo | Manchester United | 75 milyon Euro 7- Estevao | Chelsea | 80 milyon Euro 6- Antoine Semenyo | Manchester City | 80 milyon Euro 5- Yan Diomande | RB Leipzig | 90 milyon Euro 4- Bukayo Saka | Arsenal | 110 milyon Euro 3- Desire Doue | Paris Saint Germain | 120 milyon Euro 2- Michael Olise | Bayern Münih | 170 milyon Euro 1- Lamine Yamal | Barcelona | 220 milyon Euro