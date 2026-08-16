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Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

Yapay zeka, dünyanın en güçlü futbolcu 25 futbolcusunu sıraladı. Süper Lig'in yıldızlarının da yer aldığı listeyi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku alt üst etti. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:03
Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

Dünyanın en güçlü futbolcuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapay zeka tarafından dünyanın en güçlü futbolcuları listesi belirlendi. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin listesinde Süper Lig'den 3 isim de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü futbolcuları…

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

25- Sandro Tonali | Tottenham Hotspur

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

24- Jude Bellingham | Real Madrid

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Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

23- Alphonso Davies | Bayern Münih

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

22- Reece James | Chelsea

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

21- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

20- Marcus Rashford | Manchester United

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

19- Ollie Watkins | Aston Villa

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

18- Alexander Isak | Liverpool

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

17- Darwin Nunez | Al Hilal

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

16- Victor Osimhen | Galatasaray

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

15- Franck Kessie | Kulüpsüz

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

14- Thomas Partey | Kulüpsüz

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

13- Wilfred Ndidi | Beşiktaş

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

12- Aurelien Tchouameni | Real Madrid

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

11- Casemiro | Inter Miami

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

10- Declan Rice | Arsenal

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

9- Josko Gvardiol | Manchester City

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

8- Kalidou Koulibaly | Al Hilal

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

7- Antonio Rüdiger | Real Madrid

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

6- Ruben Dias | Manchester City

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

5- Kyle Walker | Burnley

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

4- Virgil van Dijk | Liverpool

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

3- Romelu Lukaku | Fenerbahçe

Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

2- Erling Haaland | Manchester City