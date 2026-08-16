Dünyanın en güçlü 25 futbolcusu belli oldu! Romelu Lukaku listeyi salladı...

Dünyanın en güçlü futbolcuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapay zeka tarafından dünyanın en güçlü futbolcuları listesi belirlendi. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin listesinde Süper Lig'den 3 isim de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü futbolcuları… 25- Sandro Tonali | Tottenham Hotspur 24- Jude Bellingham | Real Madrid 23- Alphonso Davies | Bayern Münih 22- Reece James | Chelsea 21- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain 20- Marcus Rashford | Manchester United 19- Ollie Watkins | Aston Villa 18- Alexander Isak | Liverpool 17- Darwin Nunez | Al Hilal 16- Victor Osimhen | Galatasaray 15- Franck Kessie | Kulüpsüz 14- Thomas Partey | Kulüpsüz 13- Wilfred Ndidi | Beşiktaş 12- Aurelien Tchouameni | Real Madrid 11- Casemiro | Inter Miami 10- Declan Rice | Arsenal 9- Josko Gvardiol | Manchester City 8- Kalidou Koulibaly | Al Hilal 7- Antonio Rüdiger | Real Madrid 6- Ruben Dias | Manchester City 5- Kyle Walker | Burnley 4- Virgil van Dijk | Liverpool 3- Romelu Lukaku | Fenerbahçe 2- Erling Haaland | Manchester City 1- Adama Traore | Kulüpsüz