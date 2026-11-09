Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA Uluslar Ligi'nde geriye son 2 maç kalırken dikkat çeken bir liste yayınlandı. Football Ranked, dünyanın en güçlü milli takımını açıkladı. İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeri...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:21
Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

Dünyanın en güçlü milli takımları listesi yayınlandı. Football Ranked verileri ile hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü milli takımları listesi…

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

40- Macaristan

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

39- Polonya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

38- Yunanistan

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

37- Sırbistan

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

36- İsveç

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

35- Paraguay

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

34- Güney Kore

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

33- Ukrayna

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

32- Cezayir

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

31- Fildişi Sahili

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

30- Mısır

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

29- Kanada

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

28- Nijerya

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

27- Avustralya

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

26- Rusya

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

25- Avusturya

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

24- İran

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

23- Senegal

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

22- Türkiye

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

21- Ekvador

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

20- Uruguay

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

19- Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

18- Danimarka

Dünyanın en güçlü 40 milli takımı! İşte Türkiye’nin yeri...

17- Norveç