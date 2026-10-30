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Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı
Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı
ChatGPT, dünyanın en güçlü 25 kadın voleybolcusunu sıraladı. Açıklanan listede Filenin Sultanları'ndan 6 isim kendisine yer buldu. Paola Egonu, Gabi Guimaraes ve Tijana Boskovic gibi Türkiye'de forma giyen isimler üst sıralarda yer aldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 17:54