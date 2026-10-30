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Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

ChatGPT, dünyanın en güçlü 25 kadın voleybolcusunu sıraladı. Açıklanan listede Filenin Sultanları'ndan 6 isim kendisine yer buldu. Paola Egonu, Gabi Guimaraes ve Tijana Boskovic gibi Türkiye'de forma giyen isimler üst sıralarda yer aldı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 17:54
Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcusunu hiç merak ettiniz mi? Yapay zeka uygulaması ChatGPT bu sorunun cevabını verdi. Dünyanın en güçlü 25 kadın voleybolcusu arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları ön plana çıktı. İşte dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları…

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

25- Brayelin Martinez | Dominik Cumhuriyeti

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

24- Gizem Örge | Türkiye

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

23- Ting Zhu | Çin

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

22- Myriam Sylla | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

21- Anna Danesi | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

20- Hande Baladın | Türkiye

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

19- Mayu Ishikawa | Japonya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

18- Julia Kudiess | Brezilya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

17- Magdalena Stysiak | Polonya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

16- Arina Fedorovtseva | Rusya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

15- Ebrar Karakurt | Türkiye

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

14- Alessia Orro | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

13- Brenda Castillo | Dominik Cumhuriyeti

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

12- Eda Erdem Dündar | Türkiye

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

11- Kelsey Robinson Cook | Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

10- Jordan Larson | Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

9- Zehra Güneş | Türkiye

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

8- Monica De Gennaro | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

7- Isabelle Haak | İsveç

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

6- Kiera Van Ryk | Kanada

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

5- Ekaterina Antropova | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

4- Gabi Guimaraes | Brezilya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

3- Paola Egonu | İtalya

Dünyanın en güçlü kadın voleybolcuları! Filenin Sultanları’ndan 6 isim listeyi salladı

2- Tijana Boskovic | Sırbistan