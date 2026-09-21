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Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

Profesyonel liglerde milli ara verildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları öncesi çarpıcı bir liste yayınlandı. Football Ranked, dünyanın en güçlü milli takımını açıkladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2026 20:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 20:46
Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

Dünyanın en güçlü milli takımları listesi yayınlandı. Football Ranked verileri ile hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü milli takımları listesi…

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

40- Macaristan

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

39- Polonya

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Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

38- Yunanistan

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

37- Sırbistan

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

36- İsveç

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

35- Paraguay

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

34- Güney Kore

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

33- Ukrayna

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

32- Cezayir

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

31- Fildişi Sahili

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

30- Mısır

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

29- Kanada

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

28- Nijerya

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

27- Avustralya

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

26- Rusya

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

25- Avusturya

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

24- İran

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

23- Senegal

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

22- Türkiye

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

21- Ekvador

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

20- Uruguay

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

19- Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

18- Danimarka

Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

17- Norveç