Dünyanın en güçlü milli takımı belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

Dünyanın en güçlü milli takımları listesi yayınlandı. Football Ranked verileri ile hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü milli takımları listesi… 40- Macaristan 39- Polonya 38- Yunanistan 37- Sırbistan 36- İsveç 35- Paraguay 34- Güney Kore 33- Ukrayna 32- Cezayir 31- Fildişi Sahili 30- Mısır 29- Kanada 28- Nijerya 27- Avustralya 26- Rusya 25- Avusturya 24- İran 23- Senegal 22- Türkiye 21- Ekvador 20- Uruguay 19- Amerika Birleşik Devletleri 18- Danimarka 17- Norveç 16- Japonya 15- Hırvatistan 14- İtalya 13- İsviçre 12- Fas 11- Meksika 10- Belçika 9- Almanya 8- Kolombiya 7- Portekiz 6- Hollanda 5- Brezilya 4- Fransa 3- İngiltere 2- Arjantin 1- İspanya