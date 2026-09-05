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Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi, ülkelerin askeri kapasitesine ilişkin sıralamayı ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki yeri ve geride bıraktığı ülkeler merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:46