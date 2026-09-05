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Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi, ülkelerin askeri kapasitesine ilişkin sıralamayı ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki yeri ve geride bıraktığı ülkeler merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:46
Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı. Askeri güç dengelerini ortaya koyan sıralamada Türkiye'nin konumu dikkat çekti. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı, hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte 2026'nın en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

145-BUTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

144-BELİZE

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Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

142-SURİNAM

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

141-LİBERYA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

140-SİERRA LEONE

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

139-KOSOVA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

138-BENİN

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

137-SOMALİ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

136-MOLDOVA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

135-PANAMA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

134-İZLANDA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

133-BOSNA HERSEK

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

132-GABON

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

131-MADAGASKAR

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

130-BOTSVANA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

129-EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

128-KARADAĞ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

127-BURKİNA FASO

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

126-SENEGAL

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

125-LAOS

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

124-NEPAL

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

123-MORİTANYA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

122-NAMİBYA