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Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye'den 3 stat listede...

ChatGPT, dünyanın en iyi 100 stadyumunu içeren bir liste derledi. Dünyanın dört bir yanından önemli kulüplerin ve milli takımların statlarının yer aldığı listede Türkiye'den de 3 stadyum bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 13:13
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin stadyumlarının yer aldığı 'en iyi'ler listesinde Türkiye'den de 3 stadyuma yer verildi.

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI

100. Kenilworth Road

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

99. The Float

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

98. Etihad Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

97. Henningsvaer Stadion

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

96. Stadium Australia

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

95. King Fahd Sports City

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

94. Mane Garrincha

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

93. The Den

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

92. Cape Town Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

91. Red Bull Arena

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

90. Villa Park

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

89. Toumba Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

88. Chang Arena

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

87. RheinEnergieStadion

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

86. Daegu Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

85. Tele2 Arena

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

84. City Ground

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

83. Stade Pierre-Mauroy

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

82. Salt Lake Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

81. Campo de Futbol de Vallecas

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

80. Mercedes-Benz Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

79. Deutsche Bank Park

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

78. Gelora Bung Karno Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

77. Arena Nationala