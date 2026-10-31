Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 3 stat listede...

Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin stadyumlarının yer aldığı 'en iyi'ler listesinde Türkiye'den de 3 stadyuma yer verildi. İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI 100. Kenilworth Road 99. The Float 98. Etihad Stadium 97. Henningsvaer Stadion 96. Stadium Australia 95. King Fahd Sports City 94. Mane Garrincha 93. The Den 92. Cape Town Stadium 91. Red Bull Arena 90. Villa Park 89. Toumba Stadium 88. Chang Arena 87. RheinEnergieStadion 86. Daegu Stadium 85. Tele2 Arena 84. City Ground 83. Stade Pierre-Mauroy 82. Salt Lake Stadium 81. Campo de Futbol de Vallecas 80. Mercedes-Benz Stadium 79. Deutsche Bank Park 78. Gelora Bung Karno Stadium 77. Arena Nationala 76. Estadio Centenario 75. Kopetdag Stadium 74. Victoria Stadium 73. Borg El Arab Stadium 72. El Cilindro 71. Parken 70. Estadio Diego Armando Maradona 69. Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş) 68. Bukit Jalil National Stadium 67. Hampden Park 66. Estadio do Dragao 65. Estadio Rodrigo Paz Delgado 64. Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos 63. Olympic Stadium 62. Moses Mabhida Stadium 61. Stadio Diego Armando Maradona 60. Craven Cottage 59. Rungrado 1st of May Stadium 58. Luzhniki Stadium 57. Volksparkstadion 56. Estadio Gigante de Arroyito 55. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan 54. Rose Bowl 53. Estadio Jose Alvalade 52. Sangam Stadium 51. San Mames 50. Estadio Monumental 49. Stadio Olimpico 48. Rajko Mitic Stadium 47. RAMS Park (Galatasaray) 46. Al Bayt Stadium 45. Lumen Field 44. Providence Park 43. Estadio Hernando Siles 42. Plough Lane 41. Baku Olympic Stadium 40. Old Trafford 39. Stadion An der Alten Forsterei 38. Veltins-Arena 37. Emirates Stadium 36. Stadion Narodowy 35. St James' Park 34. Soccer City 33. Chobani Stadyumu (Fenerbahçe) 32. Millerntor-Stadion 31. Cairo International Stadium 30. Stadio Luigi Ferraris 29. Lusail Stadium 28. Olympiyskiy 27. Mestalla 26. Singapore National Stadium 25. Juventus Stadium 24. Estadio da Luz 23. Estadio Monumental Banco Pichincha 22. Estadio Municipal de Braga 21. Allianz Arena 20. De Kuip 19. Azadi Stadium 18. Anfield 17. Stade de France 16. Celtic Park 15. Stade Velodrome 14. Olympiastadion 13. Metropolitano Stadium 12. Santiago Bernabeu Stadium 11. Johan Cruyff Arena 10. San Siro 9. Wembley 8. Tottenham Hotspur Stadium 7. Camp Nou 6. Azteca 5. Estadio Monumental 4. Ibrox 3. Signal Iduna Park 2. Maracana 1. La Bombonera