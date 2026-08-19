Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

Dünyanın en iyi 20 forveti listesi yenilendi. ESPN tarafından hazırlanan listede Ekitike, Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Sörloth gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen listeyi salladı. İşte dünyanın en iyi 20 forveti…