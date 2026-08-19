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Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

ESPN, dünyanın en iyi 20 forvetini listeledi. Mbappe, Haaland, Kane, Havertz gibi isimlerin yer aldığı listeye Victor Osimhen damga vurdu. Zirvedeki isim ise şaşkınlık yarattı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 18:22
Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

Dünyanın en iyi 20 forveti listesi yenilendi. ESPN tarafından hazırlanan listede Ekitike, Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Sörloth gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen listeyi salladı. İşte dünyanın en iyi 20 forveti…

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

20- Alexander Sörloth | Norveç

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

19- Viktor Gyökeres | İsveç

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Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

18- Mikel Oyarzabal | İspanya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

17- Donyell Malen | Hollanda

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

16- Marcus Thuram | Fransa

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

15- Antoine Griezmann | Fransa

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

14- Cristiano Ronaldo | Portekiz

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

13- Robert Lewandowski | Polonya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

12- Ollie Watkins | İngiltere

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

11- Igor Thiago | Brezilya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

10- Hugo Ekitike | Fransa

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

9- Victor Osimhen | Nijerya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

8- Joao Pedro | Brezilya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

7- Kai Havertz | Almanya

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

6- Lautaro Martinez | Arjantin

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

5- Julian Alvarez | Arjantin

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

4- Ousmane Dembele | Fransa

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

3- Erling Haaland | Norveç

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

2- Kylian Mbappe | Fransa

Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

1- Harry Kane | İngiltere

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #MBAPPE #HAALAND