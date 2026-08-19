Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı! Victor Osimhen damga vurdu

Dünyanın en iyi 20 forveti listesi yenilendi. ESPN tarafından hazırlanan listede Ekitike, Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Sörloth gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen listeyi salladı. İşte dünyanın en iyi 20 forveti... 20- Alexander Sörloth | Norveç 19- Viktor Gyökeres | İsveç 18- Mikel Oyarzabal | İspanya 17- Donyell Malen | Hollanda 16- Marcus Thuram | Fransa 15- Antoine Griezmann | Fransa 14- Cristiano Ronaldo | Portekiz 13- Robert Lewandowski | Polonya 12- Ollie Watkins | İngiltere 11- Igor Thiago | Brezilya 10- Hugo Ekitike | Fransa 9- Victor Osimhen | Nijerya 8- Joao Pedro | Brezilya 7- Kai Havertz | Almanya 6- Lautaro Martinez | Arjantin 5- Julian Alvarez | Arjantin 4- Ousmane Dembele | Fransa 3- Erling Haaland | Norveç 2- Kylian Mbappe | Fransa 1- Harry Kane | İngiltere