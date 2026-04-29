Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu açıklandı! Listede Türk yıldız da var

Avrupa futbolunda sezonun son haftalarına girildi. Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu listesi yayınlandı. Give Me Sport tarafından hazırlanan listede A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu... 20- Anthony Gordon | Newcastle United 19- Ademola Lookman | Atletico Madrid 18- Rafael Leao | Milan 17- Marcus Rashford | Barcelona 16- Kenan Yıldız | Juventus 15- Bryan Mbeumo | Manchester United 14- Jeremy Doku | Manchester City 13- Rodryo | Real Madrid 12- Bradley Barcola | Paris Saint Germain 11- Mohamed Salah | Liverpool 10- Antoine Semenyo | Manchester City 9- Desire Doue | Paris Saint Germain 8- Bukayo Saka | Arsenal 7- Luis Diaz | Bayern Münih 6- Vinicius Junior | Real Madrid 5- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain 4- Michael Olise | Bayern Münih 3- Raphinha | Barcelona 2- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain 1- Lamine Yamal | Barcelona