Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu açıklandı! Listede Türk yıldız da var

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu listelendi. En iyi 20 kanat oyuncusu arasında dikkat çeken isimler var. Milli futbolcumuz da dünyanın en iyi isimleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 19:33
Avrupa futbolunda sezonun son haftalarına girildi. Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu listesi yayınlandı. Give Me Sport tarafından hazırlanan listede A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu…

20- Anthony Gordon | Newcastle United

19- Ademola Lookman | Atletico Madrid

18- Rafael Leao | Milan

17- Marcus Rashford | Barcelona

16- Kenan Yıldız | Juventus

15- Bryan Mbeumo | Manchester United

14- Jeremy Doku | Manchester City

13- Rodryo | Real Madrid

12- Bradley Barcola | Paris Saint Germain

11- Mohamed Salah | Liverpool

10- Antoine Semenyo | Manchester City

9- Desire Doue | Paris Saint Germain

8- Bukayo Saka | Arsenal

7- Luis Diaz | Bayern Münih

6- Vinicius Junior | Real Madrid

5- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain

4- Michael Olise | Bayern Münih

3- Raphinha | Barcelona

2- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain

1- Lamine Yamal | Barcelona

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
