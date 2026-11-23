ESPN, dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusunu açıkladı. ESPN tarafından hazırlanan listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah dikkat çekti. Öte yandan milli futbolcu Kenan Yıldız da yıldızlar arasında kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu… 1- Michael Olise | Bayern Münih 2- Lamine Yamal | Barcelona 3- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain 4- Luis Diaz | Bayern Münih 5- Lionel Messi | Inter Miami 6- Vinicius Junior | Real Madrid 7- Bukayo Saka | Arsenal 8- Raphinha | Barcelona 9- Desire Doue | Paris Saint Germain 10- Jeremy Doku | Manchester City 11- Antoine Semenyo | Manchester City 12- Bradley Barcola | Paris Saint Germain 13- Ademola Lookman | Atletico Madrid 14- Kenan Yıldız | Juventus 15- Anthony Gordon | Barcelona 16- Bryan Mbeumo | Manchester United 17- Muhammed Salah | Trabzonspor 18- Yan Diomande | Real Madrid 19- Julian Quinones | Al Qadsiah 20- Ismaila Sarr | Crystal Palace