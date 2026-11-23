ESPN, dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusunu açıkladı. ESPN tarafından hazırlanan listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah dikkat çekti. Öte yandan milli futbolcu Kenan Yıldız da yıldızlar arasında kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu…