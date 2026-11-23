Transfermarkt verilerine göre Dünyanın en değerli 20 stoperi belli oldu. İşte o listede yer alan yıldızlar... 20. Piero Hincapie (Arsenal) Piyasa değeri: 50 milyon euro 19. Murillo (Nottingham Forest) Piyasa değeri: 50 milyon euro 18. Castello Lukeba (RB Leipzig) Piyasa değeri: 50 milyon euro 17. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) Piyasa değeri: 50 milyon euro 16. Levi Colwill (Chelsea) Piyasa değeri: 50 milyon euro 15. Marc Pubill (Atletico Madrid) Piyasa değeri: 50 milyon euro 14. Abdukodir Khusanov (Manchester City) Piyasa değeri: 50 milyon euro 13. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Piyasa değeri: 55 milyon euro 12. Maxence Lacroix (Chelsea) Piyasa değeri: 60 milyon euro 11. Jan Paul van Hecke (Tottenham) Piyasa değeri: 60 milyon euro 10. Dean Huijsen (Real Madrid) Piyasa değeri: 60 milyon euro 9. Alessandro Bastoni (Inter) Piyasa değeri: 65 milyon euro 8. Jeremy Jacquet (Liverpool) Piyasa değeri: 65 milyon euro 7. Luka Vuskovic (Hamburg) Piyasa değeri: 65 milyon euro 6. Gabriel (Arsenal) Piyasa değeri: 75 milyon euro 5. Dayot Upamecano (Bayern Münih) Piyasa değeri: 75 milyon euro 4. Marc Guehi (Manchester City) Piyasa değeri: 75 milyon euro 3. Willian Pacho (PSG) Piyasa değeri: 80 milyon euro 2. William Saliba (Arsenal) Piyasa değeri: 100 milyon euro 1. Pau Cubarsi (Barcelona) Piyasa değeri: 100 milyon euro