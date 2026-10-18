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Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

Dijital yayın platformu GiveMeSport, futbol tarihinin en iyi 21 savunma oyuncusunu sıraladı. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı listede, Süper Lig'de forma giymiş eski bir yıldız da dikkat çekti. İşte futbol dünyasında iz bırakan savunmacıların sıralaması...

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 14:33
Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

Dünya futbol tarihinde yer alan en iyi 21 defans oyuncusu belli oldu. Süper Lig'de daha önce forma giymiş yıldız isim de listede yer aldı.

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

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Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

21. Lilian Thuram

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

20. Javier Zanetti

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

19. Virgil van Dijk

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

18. Matthias Sammer

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

17. Ruud Krol

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

16. John Terry

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

15. Ronald Koeman

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

14. Ashley Cole

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

13. Carles Puyol

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

12. Philipp Lahm

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

11. Roberto Carlos

Brezilyalı yıldız, 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

10. Fabio Cannavaro

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

9. Carlos Alberto

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

8. Sergio Ramos

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

7. Cafu

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

6. Alessandro Nesta

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

5. Gaetano Scirea

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

4. Bobby Moore

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

3. Franco Baresi

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

2. Paolo Maldini

Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı tarihi listede yer aldı

1. Franz Beckenbauer

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #VİRGİL VAN DİJK #FENERBAHÇE