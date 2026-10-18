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Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı tarihi listede yer aldı
Dünyanın en iyi 21 savunma oyuncusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı tarihi listede yer aldı
Dijital yayın platformu GiveMeSport, futbol tarihinin en iyi 21 savunma oyuncusunu sıraladı. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı listede, Süper Lig'de forma giymiş eski bir yıldız da dikkat çekti. İşte futbol dünyasında iz bırakan savunmacıların sıralaması...
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 14:33