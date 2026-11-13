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Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

Yapay zeka ChatGPT, dünyanın en iyi 25 ligini içeren bir liste hazırladı. Sıralamada Süper Lig de ilk 20'de yer aldı. Peki hazırlanan listede Süper Lig kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:41
Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

"Dünyanın en iyi ligleri" listesi belli oldu. Dünyanın dört bir yanından liglerin yer aldığı listede, Süper Lig de kendine yer buldu. İşte o 25 lig...

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

1- İngiltere Premier Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

2 - Almanya Bundesliga

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

3- İspanya La Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

4- İtalya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

5- Fransa Ligue 1

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

6- İngiltere Championship

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

7- Belçika Jupiler Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

8- Arjantin Liga Profesional

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

9- Portekiz Primeira Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

10 - Brezilya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

11- Danimarka Superliga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

12- Polonya Ekstraklasa

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

13 - ABD MLS

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

14 - Türkiye Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

16- Hollanda Eredivisie

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

17- Hırvatistan Prva HNL

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

18 - İsviçre Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

19- Almanya Bundesliga 2

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

20 - Norveç Eliteserien

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

21 - Yunanistan Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

22- İspanya Segunda Division

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

23 - Suudi Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

24- Japonya J1 Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in yeri şaşırttı...

25 - Ekvador Liga Pro

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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