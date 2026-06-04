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Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig'in yeri dikkat çekti...

Yapay zeka ChatGPT, dünyanın en iyi 25 futbol ligini açıkladı. Sürpriz listede Süper Lig'in yeri ise dikkat çekti. İşte dev listenin en tepesinde yer alan lig....

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Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:22
Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

"Dünyanın en iyi ligleri" listesi belli oldu. Dünyanın dört bir yanından liglerin yer aldığı listede, Süper Lig de kendine yer buldu. İşte o 25 lig...

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

1- İngiltere Premier Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

2 - Almanya Bundesliga

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Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

3- İspanya La Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

4- İtalya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

5- Fransa Ligue 1

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

6- İngiltere Championship

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

7- Belçika Jupiler Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

8- Arjantin Liga Profesional

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

9- Portekiz Primeira Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

10 - Brezilya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

11- Danimarka Superligaen

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

12- Polonya Ekstraklasa

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

13 - ABD MLS

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

14 - Türkiye Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

16- Hollanda Eredivisie

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

17- Hırvatistan Prva HNL

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

18 - İsviçre Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

19- Almanya Bundesliga 2

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

20 - Norveç Eliteserien

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

21 - Yunanistan Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

22- İspanya Segunda Division

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

23 - Suudi Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

24- Japonya J1 Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeri dikkat çekti...

25 - Ekvador Liga Pro

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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