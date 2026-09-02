Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

Savunmadan hücuma oyunun her anında belirleyici rol üstlenen bu yıldızlar; pas kalitesi, oyun görüşü, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle modern futbolun en değerli isimleri arasında gösteriliyor. İşte günümüz futboluna damga vuran, dünyanın en iyi 25 aktif orta saha oyuncusu… 25- Kevin De Bruyne | Belçika 24- Alexis Mac Allister | Arjantin 23- Nicolo Barella | İtalya 22- Sandro Tonali | İtalya 21- Florian Wirtz | Almanya 20- Fabian Ruiz | İspanya 19- Ryan Gravenberch | Hollanda 18- Luka Modric | Hırvatistan 17- Scott McTominay | İskoçya 16- Martin Zubimendi | İspanya 15- Jamal Musiala | Almanya 14- Moises Caicedo | Ekvador 13- Enzo Fernandez | Arjantin 12- Joshua Kimmich | Almanya 11- Dominik Szoboszlai | Macaristan 10- Bruno Guimaraes | Brezilya 9- Martin Odegaard | Norveç 8- Joao Neves | Portekiz 7- Rodri | İspanya 6- Bruno Fernandes | Portekiz 5- Federico Valverde | Uruguay 4- Declan Rice | İngiltere 3- Vitinha | Portekiz 2- Pedri | İspanya 1- Jude Bellingham | İngiltere