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Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

Dünya futbolunda yer alan en iyi 25 aktif orta saha oyuncusu belli oldu. Give Me Sport'un listesinde dev yıldızlar yer alırken, listenin en tepesindeki isim ortaya çıktı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:30
Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

Savunmadan hücuma oyunun her anında belirleyici rol üstlenen bu yıldızlar; pas kalitesi, oyun görüşü, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle modern futbolun en değerli isimleri arasında gösteriliyor. İşte günümüz futboluna damga vuran, dünyanın en iyi 25 aktif orta saha oyuncusu…

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

25- Kevin De Bruyne | Belçika

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

24- Alexis Mac Allister | Arjantin

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Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

23- Nicolo Barella | İtalya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

22- Sandro Tonali | İtalya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

21- Florian Wirtz | Almanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

20- Fabian Ruiz | İspanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

19- Ryan Gravenberch | Hollanda

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

18- Luka Modric | Hırvatistan

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

17- Scott McTominay | İskoçya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

16- Martin Zubimendi | İspanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

15- Jamal Musiala | Almanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

14- Moises Caicedo | Ekvador

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

13- Enzo Fernandez | Arjantin

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

12- Joshua Kimmich | Almanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

11- Dominik Szoboszlai | Macaristan

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

10- Bruno Guimaraes | Brezilya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

9- Martin Odegaard | Norveç

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

8- Joao Neves | Portekiz

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

7- Rodri | İspanya

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

6- Bruno Fernandes | Portekiz

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

5- Federico Valverde | Uruguay

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

4- Declan Rice | İngiltere

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

3- Vitinha | Portekiz

Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

2- Pedri | İspanya