Dünyanın en iyi 25 orta sahası belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı...

Savunmadan hücuma oyunun her anında belirleyici rol üstlenen bu yıldızlar; pas kalitesi, oyun görüşü, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle modern futbolun en değerli isimleri arasında gösteriliyor. İşte günümüz futboluna damga vuran, dünyanın en iyi 25 aktif orta saha oyuncusu…