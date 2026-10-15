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Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

Dünya basketboluna damga vuran en iyi 30 oyuncu ortaya çıktı. Yapay zeka ChatGPT'nin hazırladığı dev listede gelmiş geçmiş en değerli basketbolcular kendisine yer buldu. LeBron James mi yoksa Michael Jordan mı zirvede? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 17:34
Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

Yapay zeka ChatGPT, basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 30 oyuncusunu sıraladı.

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

İŞTE DEV LİSTEDE ZİRVENİN SAHİBİ:

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

30. Kawhi Leonard

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

29. Elgin Baylor

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

28. Scottie Pippen

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

27. Isiah Thomas

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

26. Dwyane Wade

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

25. Kevin Garnett

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

24. David Robinson

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

23. John Stockton

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

22. Karl Malone

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

21. Charles Barkley

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

20. Dirk Nowitzki

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

19. Julius Erving

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

18. Giannis Antetokounmpo

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

17. Kevin Durant

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

16. Moses Malone

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

15. Jerry West

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

14. Oscar Robertson

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

13. Nikola Jokic

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

12. Stephen Curry

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

11. Hakeem Olajuwon

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

10. Kobe Bryant

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

9. Shaquille O'Neal

Dünyanın en iyi 30 basketbolcusu ortaya çıktı! Dev listede zirvenin sahibi belli oldu...

8. Tim Duncan