Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en tutkulu taraftar gruplarını hazırladı. Listede Süper Lig'in 3 büyük kulübü de kendine yer buldu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli takımın taraftarları da sıralamaya dahil edildi. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:16