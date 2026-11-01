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Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en tutkulu taraftar gruplarını hazırladı. Listede Süper Lig'in 3 büyük kulübü de kendine yer buldu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli takımın taraftarları da sıralamaya dahil edildi. İşte zirvenin sahibi...

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Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:16
Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

Yapay zeka (ChatGPT) dünyanın en ateşli 30 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı. İşte zirvede yer alan kulüp taraftarı...

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

Hazırlanan listede Süper Lig'den 3 takım yer alırken, listedeki diğer ekipler dikkatleri çekti.

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 30 TARAFTAR GRUBU...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

30- Schalke 04

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

29- Arsenal

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

28- Newcastle United

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

27- PSG

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

26- Juventus

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

25. Deportivo

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

24. Penarol

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

23. Lazio

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

22. West Ham United

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

21. Roma

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

20. BEŞİKTAŞ

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

19. Saint- Etienne

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

18. Panathinaikos

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

17. Raja Casablanca

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

16. Partizan

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

15. Liverpool

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

14. Boca Juniors

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

13. Napoli

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

12. Celtic

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

11. Borussia Dortmund

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

10 - FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı açıklandı! Süper Lig devleri listeyi altüst etti...

9 - Kızılyıldız