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Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en tutkulu taraftar gruplarını sıraladı. Listede Süper Lig'in 3 büyük kulübü de kendine yer bulurken, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli takımın taraftarları da sıralamaya dahil edildi. İşte zirvenin sahibi...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:01
Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...
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Yapay zeka (ChatGPT) dünyanın en ateşli 30 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı. İşte zirvede yer alan kulüp taraftarı...

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

Hazırlanan listede Süper Lig'den 3 takım yer alırken, listedeki diğer ekipler dikkatleri çekti.

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 30 TARAFTAR GRUBU...

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

30- Schalke 04

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

29- Arsenal

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

28- Newcastle United

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

27- PSG

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

26- Juventus

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

25. Deportivo

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

24. Penarol

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

23. Lazio

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

22. West Ham United

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

21. Roma

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

20. BEŞİKTAŞ

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

19. Saint- Etienne

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

18. Panathinaikos

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

17. Raja Casablanca

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

16. Partizan

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

15. Liverpool

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

14. Boca Juniors

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

13. Napoli

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

12. Celtic

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

11. Borussia Dortmund

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

10 - FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

9 - Kızılyıldız