Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

Dünyanın en iyi 30 futbol taraftarı belli oldu! Süper Lig ekipleri listeyi salladı...

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en tutkulu taraftar gruplarını sıraladı. Listede Süper Lig'in 3 büyük kulübü de kendine yer bulurken, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli takımın taraftarları da sıralamaya dahil edildi. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:01