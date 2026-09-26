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Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

Dünya futbolunun en tutkulu milli takım taraftarları sıralandı. Listede Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli ülke yer aldı. Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu. İşte zirvenin sahibi...

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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 11:52
Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...
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Yapay zeka ChatGPT, milli takım taraftarları arasında bir sıralama yaptı ve 30 ülkenin arasından en iyi tribünleri seçti.

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

Liste hazırlanırken tutku, tribün atmosferi, deplasman desteği, koreografi ve taraftar kültürü kriterleri göz önünde bulunduruldu.

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

İŞTE O LİSTE…

30. Tunus

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

29. Paraguay

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

28. ABD

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

27. Avustralya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

26. Nijerya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

25. Gana

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

24. Şili

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

23. Ekvador

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

22. İran

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

21. İspanya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

20. Senegal

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

19. Güney Kore

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

18. Yunanistan

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

17. Fransa

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

16. İtalya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

15. Almanya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

14. Portekiz

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

13. Sırbistan

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

12. Japonya

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

11. Uruguay

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

10. Hırvatistan

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

9. İngiltere

Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

8. Hollanda