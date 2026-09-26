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Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

Dünya futbolunun en tutkulu milli takım taraftarları sıralandı. Listede Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok önemli ülke yer aldı. Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 11:52