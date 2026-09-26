Dünyanın en iyi 30 milli takım taraftarı! Türkiye listeyi altüst etti...

Yapay zeka ChatGPT, milli takım taraftarları arasında bir sıralama yaptı ve 30 ülkenin arasından en iyi tribünleri seçti. Liste hazırlanırken tutku, tribün atmosferi, deplasman desteği, koreografi ve taraftar kültürü kriterleri göz önünde bulunduruldu. İŞTE O LİSTE... 30. Tunus 29. Paraguay 28. ABD 27. Avustralya 26. Nijerya 25. Gana 24. Şili 23. Ekvador 22. İran 21. İspanya 20. Senegal 19. Güney Kore 18. Yunanistan 17. Fransa 16. İtalya 15. Almanya 14. Portekiz 13. Sırbistan 12. Japonya 11. Uruguay 10. Hırvatistan 9. İngiltere 8. Hollanda 7. Kolombiya 6. Fas 5. İskoçya 4. Meksika 3. TÜRKİYE 2. Brezilya 1. Arjantin