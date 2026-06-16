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Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

Yapay zeka ChatGPT, tüm zamanların en iyi futbol kulübü logolarını sıraladı. Derlenen listede 50 kulübün logosu yer aldı. Süper Lig'den 2 dev takım da kendisine yer buldu. İşte zirvedeki ekip...

Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 18:53
Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

Yapay zeka, tüm zamanların en iyi 50 takım logosunu derledi. İşte hazırlanan o liste...

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

50. Kerala Blasters

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

49. Kashiwa Reysol

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Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

48. Karlsruher

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

47. Kaizer Chiefs

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

46. Inter (2014-21)

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

45. Inter Miami

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

44. Guangzhou Evergrande

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

43. Heerenveen

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

42. Hansa Rostock

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

41. Hamburg

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

40. GALATASARAY

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

39. Forest Green Rovers

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

38. Fluminense

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

37. FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

36. Estrella Roja

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

35. Elfsborg

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

34. Duisberg

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

33. Deportivo Veracruz

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

32. CSKA Moscow

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

31. Copenhagen

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

30. Colo-Colo

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

29. Chicago Fire

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

28. Chapecoence

Dünyanın en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig devleri listede...

27. Celtic