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Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul'un yeri listeyi alt üst etti...

Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli olurken İstanbul'un listedeki konumu büyük şaşkınlık yarattı. Yapay zekanın hazırladığı listede, futbol kültürü, taraftar tutkusu ve tarihi kulüpleriyle öne çıkan şehirler sıralandı. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 20:13
Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ FUTBOL ŞEHİRLERİ

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

32. Bilbao

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

31. Genoa

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Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

30. Porto

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

29. Belgrade

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

28. Valensiya

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

27. Porto Alegre

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

26. Moskova

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

25. Rosario

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

24. Kahire

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

23. Napoli

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

22. Montevideo

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

21. Paris

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

20. Sevilla

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

19. Lizbon

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

18. Torino

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

17. Dortmund

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

16. Roma

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

15. Atina

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

14. Münih

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

13. Amsterdam

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

12. Glasgow

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

11. Meksiko

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

10. Barselona

Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul’un yeri listeyi alt üst etti...

9. İstanbul