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Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul'un yeri listeyi alt üst etti...
Dünyanın en iyi futbol şehirleri ortaya çıktı! İstanbul'un yeri listeyi alt üst etti...
Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli olurken İstanbul'un listedeki konumu büyük şaşkınlık yarattı. Yapay zekanın hazırladığı listede, futbol kültürü, taraftar tutkusu ve tarihi kulüpleriyle öne çıkan şehirler sıralandı. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 20:13