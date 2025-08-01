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Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeye damga vurdu...
Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeye damga vurdu...
Futbolda belki de en büyük yük golcülere yüklenir. Takımlarının başarısındaki en büyük pay sahipleri onlardır. Yıldız isimler, attıkları gollerle kulüplerini başarıya taşır. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), faal olarak dünyanın en iyi 15 golcüsünü sıraladı. Listede Süper Lig'in yıldızı da yer aldı. İşte dünyanın en iyileri arasına girenler...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 18:35