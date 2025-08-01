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Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listeye damga vurdu...

Futbolda belki de en büyük yük golcülere yüklenir. Takımlarının başarısındaki en büyük pay sahipleri onlardır. Yıldız isimler, attıkları gollerle kulüplerini başarıya taşır. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), faal olarak dünyanın en iyi 15 golcüsünü sıraladı. Listede Süper Lig'in yıldızı da yer aldı. İşte dünyanın en iyileri arasına girenler...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 18:35
Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

GiveMeSport sitesi, dünyanın en iyi golcülerini sıraladı.

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15 – Hugo Ekitike (Liverpool)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

14 - Marcus Thuram (Inter)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

13 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

12 - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

11 - Ollie Watkins (Aston Villa)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

10 - Omar Marmoush (Manchester City)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

9 - Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

8 - Lautaro Martinez (Inter)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

7 – Viktor Gyökeres (Arsenal)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

6 - Victor Osimhen (Galatasaray)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

5 - Alexander Isak (Newcastle United)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

4 - Erling Haaland (Manchester City)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

3 - Harry Kane (Bayern Münih)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

2 - Robert Lewandowski (Barcelona)

Dünyanın en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listeye damga vurdu...

1 - Kylian Mbappe (Real Madrid)