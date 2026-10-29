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Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

Dünya futbolunda boy gösteren en iyi 20 kanat oyuncusu ortaya çıktı. Kenan Yıldız'ın da yer aldığı listeye Muhammed Salah damga vurdu. İşte dev listenin en tepesindeki isim...

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 11:43
Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

ESPN, dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusunu açıkladı. ESPN tarafından hazırlanan listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah dikkat çekti. Öte yandan milli futbolcu Kenan Yıldız da yıldızlar arasında kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu…

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

1- Michael Olise | Bayern Münih

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

2- Lamine Yamal | Barcelona

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

3- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

4- Luis Diaz | Bayern Münih

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

5- Lionel Messi | Inter Miami

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

6- Vinicius Junior | Real Madrid

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

7- Bukayo Saka | Arsenal

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

8- Raphinha | Barcelona

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

9- Desire Doue | Paris Saint Germain

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

10- Jeremy Doku | Manchester City

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

11- Antoine Semenyo | Manchester City

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

12- Bradley Barcola | Paris Saint Germain

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

13- Ademola Lookman | Atletico Madrid

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

14- Kenan Yıldız | Juventus

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

15- Anthony Gordon | Barcelona

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

16- Bryan Mbeumo | Manchester United

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

17- Muhammed Salah | Trabzonspor

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

18- Yan Diomande | Real Madrid

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

19- Julian Quinones | Al Qadsiah

Dünyanın en iyi 20 kanat oyuncusu belli oldu! Muhammed Salah listeyi salladı.

20- Ismaila Sarr | Crystal Palace

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KENAN YILDIZ #MUHAMMED SALAH #LİONEL MESSİ