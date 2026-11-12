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Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, 2026-2027 sezonunda futbol oynayan en iyi 20 on numarayı açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler, yapay zeka tarafından hazırlanan listede kendisine yer buldu.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 18:25
Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Dünyanın en iyi 20 on numarası belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, dünyanın en iyi on numaraları listesi için bir sıralama yaptı. Milli futbolcu Arda Güler de hazırlanan listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi on numaraları…

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Fermin Lopez | Barcelona

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Paulo Dybala | Roma

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Dominik Szoboszlai | Liverpool

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Isco | Real Betis

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Xavi Simons | Tottenham

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Jude Bellingham | Real Madrid

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Bruno Fernandes | Manchester United

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Jamal Musiala | Bayern Münih

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Florian Wirtz | Liverpool

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Cole Palmer | Chelsea

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Martin Odegaard | Arsenal

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Nico Paz | Como

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Rayan Cherki | Manchester City

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Dani Olmo | Barcelona

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Eberechi Eze | Arsenal

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Arda Güler | Real Madrid

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Phil Foden | Manchester City

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Morgan Gibbs White | Nottingham Forest

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Takefusa Kubo | Real Sociedad

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi altüst etti...

Oihan Sancet | Athletic Bilbao

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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