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Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, 2026-2027 sezonunda futbol oynayan en iyi 20 on numarayı açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler, yapay zeka tarafından hazırlanan listede kendisine yer buldu.

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Giriş Tarihi: 03.10.2026 17:27 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 17:29
Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en iyi 20 on numarası belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, dünyanın en iyi on numaraları listesi için bir sıralama yaptı. Milli futbolcu Arda Güler de hazırlanan listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi on numaraları…

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Fermin Lopez | Barcelona

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Paulo Dybala | Roma

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dominik Szoboszlai | Liverpool

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Isco | Real Betis

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Xavi Simons | Tottenham

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Jude Bellingham | Real Madrid

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Bruno Fernandes | Manchester United

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Jamal Musiala | Bayern Münih

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Florian Wirtz | Liverpool

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Cole Palmer | Chelsea

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Martin Odegaard | Arsenal

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Nico Paz | Como

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Rayan Cherki | Manchester City

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dani Olmo | Barcelona

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Eberechi Eze | Arsenal

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Arda Güler | Real Madrid

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Phil Foden | Manchester City

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Morgan Gibbs White | Nottingham Forest

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Takefusa Kubo | Real Sociedad

Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Oihan Sancet | Athletic Bilbao

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #JUDE BELLİNGHAM #PAULO DYBALA #DOMİNİK SZOBOSZLAİ #BRUNO FERNANDES #FLORİAN WİRTZ