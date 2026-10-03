Dünyanın en iyi on numaraları açıklandı! Arda Güler listeyi salladı

Dünyanın en iyi 20 on numarası belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, dünyanın en iyi on numaraları listesi için bir sıralama yaptı. Milli futbolcu Arda Güler de hazırlanan listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi on numaraları... Fermin Lopez | Barcelona Paulo Dybala | Roma Dominik Szoboszlai | Liverpool Isco | Real Betis Xavi Simons | Tottenham Jude Bellingham | Real Madrid Bruno Fernandes | Manchester United Jamal Musiala | Bayern Münih Florian Wirtz | Liverpool Cole Palmer | Chelsea Martin Odegaard | Arsenal Nico Paz | Como Rayan Cherki | Manchester City Dani Olmo | Barcelona Eberechi Eze | Arsenal Arda Güler | Real Madrid Phil Foden | Manchester City Morgan Gibbs White | Nottingham Forest Takefusa Kubo | Real Sociedad Oihan Sancet | Athletic Bilbao