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Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı...

Futbolda fizik gücü günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Ancak bazı futbolcular, daha kısa olmalarına karşın bunu avantaja çevirmeyi başarıyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte Lionel Messi'nin konumu...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:57
Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...
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Günümüz futbolunda fizik gücü artık daha fazla ön plana çıksa da kısa boylu oyuncuların fark yarattığı da görülmüştür.

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte listedeki yıldız isimler...

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

10- Bernard / Brezilya (1.64)

Oynadığı takımlar: Shakhtar, Everton, Santos, Atlético Mineiro

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

9- Ryan Fraser / İskoçya (1.63)

Oynadığı takımlar: Bournemouth, Newcastle United, Southampton, Western Sydney, Macarthur

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

8- Tariq Lamptey / Gana (1.63)

Oynadığı takımlar: Chelsea, Brighton Hove Albion, Fiorentina, QPR

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

7- Lorenzo Insigne / İtalya (1.63)

Oynadığı takımlar: Napoli, Toronto FC, Sampdoria

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

6- Alan Wright / İngiltere (1.63)

Oynadığı takımlar: Blackburn Rovers, Aston Villa

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

5- Maximiliano Moralez / Arjantin (1.60)

Oynadığı takımlar: Atalanta, Racing Club, New York

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

4- Jose Dominguez / Portekiz (1.60)

Oynadığı takımlar: Benfica, Sporting, Birmingham, Tottenham

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

3- Madson / Brezilya (1.60)

Oynadığı takımlar: Corinthians, Juarez

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

2- Daniel Villalva / Arjantin (1.59)

Oynadığı takımlar: Goias, Ferro, River Plate

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi’nin sıralaması şaşırttı...

1- Rui Barrios / Portekiz (1.58)

Oynadığı takımlar: Monaco, Marsilya, Porto, Juventus

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LİONEL MESSİ #SHAKHTAR #EVERTON #SANTOS #BOURNEMOUTH