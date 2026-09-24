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Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı...
Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı...
Futbolda fizik gücü günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Ancak bazı futbolcular, daha kısa olmalarına karşın bunu avantaja çevirmeyi başarıyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte Lionel Messi'nin konumu...
Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:57