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Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yağmur çamur demeden stadyumlara koşan taraftarlar, sahadaki oyunculara adeta güç katıyor. Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeleri baz alarak en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste hazırladı. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 18:48
Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeler bazında en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste hazırladı. Listede Türkiye'de yer aldı. İşte dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri...

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

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29. Japonya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

28. Nijerya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

27. ABD

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

26. Vietnam

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

25. Yunanistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

24. Hollanda

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

23. Şili

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

22. Senegal

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

21. Polonya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

20. Hırvatistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

19. Suudi Arabistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

18. Portekiz

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

17. Cezayir

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

16. Peru

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

15. İspanya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

14. Sırbistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

13. Kolombiya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

12. Uruguay

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

11. Mısır

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

10. İskoçya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

9. İtalya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

8. Endonezya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

7. Meksika

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...

6. Almanya