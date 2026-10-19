Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeyi altüst etti...
Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yağmur çamur demeden stadyumlara koşan taraftarlar, sahadaki oyunculara adeta güç katıyor. Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeleri baz alarak en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste hazırladı. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 18:48